На пост главы важного тюменского района прочат человека из команды Моора

Романа Воллерта называют человеком главы Тобольска Максима Афанасьева Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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Администрацию Тобольского района Тюменской области, являющегося важным для нефтяной отрасли всего региона, может возглавить бывший руководитель Ленинского района Тюмени Роман Воллерт, в январе этого года внезапно покинувший свой пост. Его называют человеком из команды нынешнего главы Тобольска Максима Афанасьева, передают инсайдеры URA.RU.

«В тюменской администрации сейчас готовят документы для его участия в конкурсе на должность», — сообщает источник агентства, пожелавший остаться анонимным.

По данным другого инсайдера, Романа Воллерта готовили на этот пост еще с начала этого года — когда экс-глава Тобольского района Юрий Батт ушел в отставку. «Воллерт полтора года проработал под непосредственным начальством нынешнего главы Тобольска Максима Афанасьева, в 2013 году ставшим главой Ленинской управы. Видимо, приглянулся — и после ухода руководителя на должность замглавы администрации Тюмени занял его место. Оба чиновника считаются людьми из команды тюменского губернатора [Александра] Моора», — отмечают источники.

После процедуры конкурса, который был запущен 25 марта, депутаты думы Тобольского района выберут главу. В администрации Тюмени не стали комментировать ситуацию. В администрации Тобольского района на звонки агенства не ответили.

Как ранее сообщало URA.RU, в январе чиновник ушел со своего поста «по личной инициативе». Двумя неделями ранее экс-глава Тобольского района Юрий Батт, который после стал фигурантом уголовного дела, ушел в отставку.