МИД: Россия готова помочь нуждающимся странам в борьбе с коронавирусом

Мария Захарова считает, что подчеркнула, что человечество столкнулось с вызовом невиданного масштаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти РФ в условиях пандемии коронавируса готовы помочь другим странам. Об этом журналистам заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Человечество столкнулось с вызовом невиданного масштаба, в этих условиях кто-то может показать себя с лучшей стороны, а кто-то — наоборот», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД. По словам дипломата, Россия способна оказать другому помощь, чувствуя и понимая боль, которую испытывают люди в других странах.

Накануне власти Италии зафиксировали за сутки 969 летальных исходов в результате вызываемого коронавирусом заболевания. Это стало абсолютным антирекордом с начала эпидемии. Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии превзошло количество заразившихся в Китае и составило 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся.

Ранее туда прибыли 15 самолетов РФ. Россия отправила в страну военных эпидемиологов, а также маски, респираторы и медикаменты, которые необходимы итальянским больницам.