29 марта 2020

Врачи уточнили, опасен ли коронавирус для аллергиков

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, термометр, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, повышенная температура, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Медики рассказали об опасности коронавируса для аллергиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В зону повышенного риска в связи с распространения коронавируса попадают люди, страдающие весенней аллергией. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе.

«Пациенты с аллергией не являются группой риска по умолчанию. Но нам известно, что тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые пациента более уязвимым перед вирусами», — цитируют Брагвадзе РИА «Новости».

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов уточнил, что у аллергиков теряется барьерный иммунитет, при этом краснеют нос и глаза, человек чихает, у него начинается слезотечение. При такой «ране» вирус быстрее распространяется. Он добавил, что у аллергиков организм не сразу начинает борьбу, из-за этого коронавирус может протекать тяжелее.

Аллергологи отметили, что меры профилактики вирусных инфекций для аллергиков не отличаются от обычных. Однако важно не отказываться от назначенной противоаллергической терапии, контролировать тяжесть состояния и при необходимости обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что коронавирусу наиболее подвержены пожилые люди, а также пациенты с сопутствующими заболеваниями, передает Nation news. Глава минздрава Михаил Мурашко отметил, что COVID-2019 угрожает здоровью пациентов с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов. Он добавил, что употребление алкоголя затрудняет лечение коронавируса.

В настоящий момент коронавирусом болеют более 722 тысяч человек по всему миру. Почти 34 тысячи — погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания.

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