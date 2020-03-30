Врачи уточнили, опасен ли коронавирус для аллергиков

Медики рассказали об опасности коронавируса для аллергиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В зону повышенного риска в связи с распространения коронавируса попадают люди, страдающие весенней аллергией. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе.

«Пациенты с аллергией не являются группой риска по умолчанию. Но нам известно, что тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые пациента более уязвимым перед вирусами», — цитируют Брагвадзе РИА «Новости».

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов уточнил, что у аллергиков теряется барьерный иммунитет, при этом краснеют нос и глаза, человек чихает, у него начинается слезотечение. При такой «ране» вирус быстрее распространяется. Он добавил, что у аллергиков организм не сразу начинает борьбу, из-за этого коронавирус может протекать тяжелее.

Аллергологи отметили, что меры профилактики вирусных инфекций для аллергиков не отличаются от обычных. Однако важно не отказываться от назначенной противоаллергической терапии, контролировать тяжесть состояния и при необходимости обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что коронавирусу наиболее подвержены пожилые люди, а также пациенты с сопутствующими заболеваниями, передает Nation news. Глава минздрава Михаил Мурашко отметил, что COVID-2019 угрожает здоровью пациентов с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов. Он добавил, что употребление алкоголя затрудняет лечение коронавируса.

В настоящий момент коронавирусом болеют более 722 тысяч человек по всему миру. Почти 34 тысячи — погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания.