Тысячи военнослужащих в России проверили на коронавирус

Результаты анализов оказались отрицательными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Вооруженных силах России более трех тысяч военнослужащих обследовали на наличие коронавирусной инфекции. Ни одного случая заражения не выявлено, приводит данные Минобороны РФ «Интерфакс».

«В Вооруженных силах России проведено 3756 тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19, заболевших нет», — сообщает издание.

В 32 военных госпиталях разместили 4800 коек, в специальных отделениях также имеются 2782 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также в армии созданы девять оперативных групп по мониторингу эпидемиологической ситуации, также стационарно работают 5,5 тысячи контрольных пунктов термометрии. Военные также развернули 15 мобильных модульных комплексов для проверки на коронавирус, сформировано более полутора тысяч специальных расчетов, которые занимаются дезинфекцией местности.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прошел тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 после возвращения из командировки в Сирию. Результат оказался отрицательным, напоминает «Утро.ру».