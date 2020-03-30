29 марта 2020

Тысячи военнослужащих в России проверили на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Результаты анализов оказались отрицательнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Вооруженных силах России более трех тысяч военнослужащих обследовали на наличие коронавирусной инфекции. Ни одного случая заражения не выявлено, приводит данные Минобороны РФ «Интерфакс».

«В Вооруженных силах России проведено 3756 тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19, заболевших нет», — сообщает издание.

В 32 военных госпиталях разместили 4800 коек, в специальных отделениях также имеются 2782 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также в армии созданы девять оперативных групп по мониторингу эпидемиологической ситуации, также стационарно работают 5,5 тысячи контрольных пунктов термометрии. Военные также развернули 15 мобильных модульных комплексов для проверки на коронавирус, сформировано более полутора тысяч специальных расчетов, которые занимаются дезинфекцией местности.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прошел тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 после возвращения из командировки в Сирию. Результат оказался отрицательным, напоминает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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