«Независимый мониторинг» ответил критикам голосования за поправки к Конституции

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» представила доклад о правовых аспектах процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ. Авторы доклада, группу которых возглавил член СПЧ Александр Брод, в том числе ответили критикам процедуры.
В докладе отмечается, что общероссийское голосование в его нынешней форме «приобретает характер права „вето“», то есть россияне могут отклонить поправки, проголосовав против. Авторы ссылаются на позицию Венецианской комиссии, согласно которой законопроект о поправках в идеале должен проходить вначале через национальный парламент, а затем, при необходимости, через плебисцит.
В докладе содержится ответ на критику «пакетного» принципа принятия поправок: «Заметим, что в отношении действующей Конституции в 1993 году ни у кого не возникало вопросов, что голосование надо было проводить по каждой статье в отдельности». Также отмечается, что технически сложно проголосовать за каждую из предложенных поправок отдельно. «В Конституцию вносятся комплексные изменения, принятие изменения в одной статье в большинстве случаев непосредственно связано с изменениями в другой», — подчеркивается в докладе. Авторы напомнили и об открытом характере обсуждения поправок: «В рабочую группу поступило более 1000 предложений. Широта и острота общественной дискуссии вокруг подготовки предложений не подлежит сомнению».
Практику привлечения наблюдателей от Общественной палаты РФ авторы исследования называют «позитивной новеллой, уже оправдавшей себя». Также подчеркивается, что процедура набора наблюдателей максимально открыта, к участию приглашены представители всех политических партий.
«Предлагаемые формы информирования в ходе подготовки общенародного голосования обеспечивали и обеспечивают максимально широкие возможности для общественной дискуссии», — подчеркнули авторы. Они также отметили роль Центральной избирательной комиссии, которая пошла на «ряд беспрецедентных мер, направленных на обеспечение права граждан принять участие в общероссийском голосовании». В их числе называется возможность досрочного голосования вне помещения для голосования.
Определенную настороженность вызывает лишь процедура электронного голосования. «В России, к счастью, нет примеров несанкционированного вмешательства в механизмы электронного голосования. И, конечно, будут изыскиваться новые средства обеспечения защиты данных», — в то же время отмечают авторы. Критиков предложенной процедуры они связывают с желанием «солидаризироваться с зарубежными противниками укрепления суверенитета российского государства».