Прилетевшим в Тюмень из-за границы пригрозили колонией за нарушение карантина

Всех прилетевших из Арабских эмиратов пассажиров посадили на двухнедельный карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все пассажиры самолета авиакомпании Royal Flight рейса Дубай (ОАЭ)— Тюмень, который прилетел в «Рощино» утром 20 марта, были отправлены на 14-дневный карантин для предотвращения возможного распространения коронавируса. За нарушения правил изоляции прибывшим может грозить административная и уголовная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

«Каждому из пассажиров рейса вручено постановление, где прописано, что они обязаны соблюдать карантин на протяжении 14 дней», — сообщили в организации. Согласно правилам, прибывшие из другой страны не могут выходить из дома на протяжении двух недель — в том числе в магазины, аптеки и т. д. В случае нарушения предусмотрены различные виды наказания: административные штрафы до тысячи рублей, по статьям 6.3, первых частей 19.4 и 19.5 КОАП. А также уголовная ответственность по частям 1 и 4 статьи 111 УК — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», срок наказания по которой достигает 8 лет колонии.

Как сообщают пассажиры рейса, у всех прибывших из Дубая измерили температуру и взяли анализы на коронавирус, который будет готов через четыре дня. «Мне оформили на работе больничный, дома нахожусь одна — родственников попросили съехать», — сообщила она. При этом никаких ограничений на родных не накладывается — они могут привозить находящимся на самоизоляции продуты питания и необходимые лекарства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области нет полного списка тех, кто вернулся домой из-за границы после 1 марта. Замгубернатора региона Ольга Кузнечевских призвала всех их проявить сознательность и позвонить по номеру горячей линии оперативного штаба.