Определен шорт-лист имен для главного проекта губернатора ЯНАО

Долгожданный мост Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

У жителей ЯНАО осталось всего десять вариантов, из которых можно будет выбрать название одному из главных проектов последних лет — мосту через реку Пур. Как сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Дмитрий Артюхов, пока лидирует вариант «Пуровский» — он набрал 103 голоса.

«Последнее слово — за жителями Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов, — сообщил глава региона. — Именно они больше всего ждут открытия моста». Голосование за варианты из шорт-листа начнется 11 июня на портале «Живём на Севере».

На втором месте по итогам первого тура оказалось название «Няхар» (от ненецкого «три», символизирует объединение мостом трех районов округа — Пуровского, Тазовского и Красноселькупского) -56 голосов. Замыкает тройку вариант «Заполярный» — за него проголосовали 46 человек.

В десятку также вошли такие варианты, как «Мечты», «Северный», «Уренгойский», «Мангазейский», «Надежда Уренгоя», «Победы» и «Ямальская стрела».

Ранее сообщалось, что мост через Пур считается одним из главных проектов, реализованных при губернаторе Артюхове, хотя разработка проекта началась еще до его назначения. Ямальцы ждут появления переправы несколько десятилетий этого вынуждены пользоваться понтонной (летом) и ледовой (зимой) переправами.