В Екатеринбурге горит склад
В Екатеринбурге на складе с холодильным оборудованием произошло возгорание. Как сообщает читатель URA.RU, из здания валит сильный дым.
Пожар в здании на улице Краснодарская, 15 начался внутри. «Со всех щелей склада валит дым, очаг пока не найден», — сообщает очевидец. На месте возгорания огнеборцы развернули оперативный штаб. В пожаротушении задействована спецтехника, работают несколько пожарных расчетов, передает ТА «Ночные новости».
По данным агентства, горит утеплитель, от которого исходит большое количество дыма. Возможно. на складе нечколько очагов возгорания. Пожарные ждут к месту ЧП газовую службу.
В МЧС обещали дать комментарий позже.
Для тушения огня пожарные применили спецтехнику
На месте работает несколько пожарный расчетов
Работу пожарных координирует оперативный штаб