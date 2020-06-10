В Екатеринбурге горит крупный склад. Очевидец: «Дым валит из всех щелей». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге горит склад Фото: ТА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на складе с холодильным оборудованием произошло возгорание. Как сообщает читатель URA.RU, из здания валит сильный дым.

Пожар в здании на улице Краснодарская, 15 начался внутри. «Со всех щелей склада валит дым, очаг пока не найден», — сообщает очевидец. На месте возгорания огнеборцы развернули оперативный штаб. В пожаротушении задействована спецтехника, работают несколько пожарных расчетов, передает ТА «Ночные новости».

По данным агентства, горит утеплитель, от которого исходит большое количество дыма. Возможно. на складе нечколько очагов возгорания. Пожарные ждут к месту ЧП газовую службу.

В МЧС обещали дать комментарий позже.

Для тушения огня пожарные применили спецтехнику
Фото: ТА «Ночные новости»


На месте работает несколько пожарный расчетов
Фото: ТА «Ночные новости»
Работу пожарных координирует оперативный штаб
Фото: ТА «Ночные новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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