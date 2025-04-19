Уральский скейтбордист объяснил, зачем нужна рампа у памятника Ленину в Верхней Пышме

Скейтбордист Егор Вахтов не считает оскорбительным наличие рампы для скейтбординга у памятника Ленина. По его мнению, с помощью новой площадки можно переосмыслить и оживить пространство в городе. Об этом Егор заявил при общении с корреспондентом URA.RU.
«Хочется поддержать тех, кто предложил и продвигал эту идею, ведь она была про сохранение, переосмысление и оживление пространства, а не про разрушение или неуважение», — рассказал скейтбордист.
Егор Вахтов уверен: благодаря подобным проектам и использованию памятников с учётом современных потребностей города можно сохранить историю, а не осквернить её. «Мне кажется, что если мы найдём способ не разрушать прошлое, а включать его в жизнь современного города, это и будет настоящая забота об истории.», — заявил Егор.
Ранее власти Верхней Пышмы назвали шуткой скейт-площадку, часть которой занимает памятник Ленину. До этого об открытии парка заявляли в Федерации скейтбординга России. Организатором проекта стала команда Legato Construction.
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