19 апреля 2025

Уральский скейтбордист объяснил, зачем нужна рампа у памятника Ленину в Верхней Пышме

С помощью скейт-парка около Ленина можно оживить пространство Пышмы
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам скейтбордиста, подобные проекты могут преобразить город
По словам скейтбордиста, подобные проекты могут преобразить город Фото:

Скейтбордист Егор Вахтов не считает оскорбительным наличие рампы для скейтбординга у памятника Ленина. По его мнению, с помощью новой площадки можно переосмыслить и оживить пространство в городе. Об этом Егор заявил при общении с корреспондентом URA.RU.

«Хочется поддержать тех, кто предложил и продвигал эту идею, ведь она была про сохранение, переосмысление и оживление пространства, а не про разрушение или неуважение», — рассказал скейтбордист.

Егор Вахтов уверен: благодаря подобным проектам и использованию памятников с учётом современных потребностей города можно сохранить историю, а не осквернить её. «Мне кажется, что если мы найдём способ не разрушать прошлое, а включать его в жизнь современного города, это и будет настоящая забота об истории.», — заявил Егор.

Ранее власти Верхней Пышмы назвали шуткой скейт-площадку, часть которой занимает памятник Ленину. До этого об открытии парка заявляли в Федерации скейтбординга России. Организатором проекта стала команда Legato Construction.

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Скейтбордист Егор Вахтов не считает оскорбительным наличие рампы для скейтбординга у памятника Ленина. По его мнению, с помощью новой площадки можно переосмыслить и оживить пространство в городе. Об этом Егор заявил при общении с корреспондентом URA.RU. «Хочется поддержать тех, кто предложил и продвигал эту идею, ведь она была про сохранение, переосмысление и оживление пространства, а не про разрушение или неуважение», — рассказал скейтбордист. Егор Вахтов уверен: благодаря подобным проектам и использованию памятников с учётом современных потребностей города можно сохранить историю, а не осквернить её. «Мне кажется, что если мы найдём способ не разрушать прошлое, а включать его в жизнь современного города, это и будет настоящая забота об истории.», — заявил Егор. Ранее власти Верхней Пышмы назвали шуткой скейт-площадку, часть которой занимает памятник Ленину. До этого об открытии парка заявляли в Федерации скейтбординга России. Организатором проекта стала команда Legato Construction.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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