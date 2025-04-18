18 апреля 2025

Как Верхнетуринский завод обеспечил Красную армию миллионами снарядов. Фото, видео

В войну Верхнетуринский завод выпустил более 7,5 миллионов снарядов для фронта
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхнетуринский завод был одним из центров СССР по производству снарядов
Верхнетуринский завод был одним из центров СССР по производству снарядов Фото:
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В Великую Отечественную войну Верхнетуринский машиностроительный завод сыграл ключевую роль в военной промышленности СССР. Предприятие дало фронту более 7,5 миллионов артиллерийских боеприпасов и сотни тысяч мин. Также на заводе производили боевую часть снарядов легендарной «Катюши». Как один из старейших заводов Урала обеспечивал фронт и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную — в материале URA.RU.

Завод Шувалова

Верхнетуринский завод был основан в 1737 году. Изначально предприятие было лишь железоделательным и состояло всего из одной фабрики, в которой было девять молотов.

В 1754 году завод передали под управление одному из самых знатных вельмож того времени — Петру Шувалову. При нем на предприятии возвели доменную печь, увеличили число молотов до 11. В 1760-ом завод стал одним из самых мощных уральских предприятий того времени, выплавив 111 тысяч пуд чугуна и 71,9 тысяч пуд железа. Шувалов обещал за 5 лет нарастить производительность завода вдвое, но оставил только колоссальные долги, за которые завод в 1763 году вернули в казну.

На обороне Севастополя

В XIX веке завод производил пушки для Крымской войны (архивное фото)
В XIX веке завод производил пушки для Крымской войны (архивное фото)
Фото:

В 1811 году Верхнетуринскому заводу поручили изготовление артиллерийских пушек, но из-за отсутствия опыта большая часть изделий (57 из 60) не прошла испытания. С 1833 производство орудий возобновилось, но из-за ломкого чугуна пушки, отлитые в доменных печах, не выдерживали испытаний. Поэтому с конца 1830-х отливка малокалиберных пушек и снарядов перешла на новые печи, что позволило наладить производство.

Предприятие поставляло орудия и ядра для русской армии в Крымскую войну (1853-1856 годы). Пушки с завода использовались в обороне Севастополя. Однако с 1867 года с постройкой более современных заводов в Перми и отсутствием железной дороги к Верхней Туре выпуск пушек прекратили. Завод сохранил только производство артиллерийских снарядов и чугуна, а все мощности по выпуску орудий оказались невостребованными.

В годы войны

Только за 1942 год на заводе произвели 1,7 миллиона снарядов
Только за 1942 год на заводе произвели 1,7 миллиона снарядов
Фото:

В 1941-ом году Верхнетуринский завод был полностью переориентирован на производство артиллерийских снарядов. С началом войны на предприятии начались перебои с поставкой материалов, оборудования оборудования тоже не хватало. Только в первый год Великой Отечественной с завода в армию ушло более четырехсот опытных работников. Их места у станков заняли женщины и подростки.

Через год еще больше положение предприятия ухудшилось, но верхнетуринцы находили выход: сами изготавливали скипидар и мыло, ремонтировали одежду и обувь. В это время у рабочих было по одному выходному дню в месяц, а иногда они не уходили домой и оставались на заводе несколько дней подряд, ночуя прямо в горячих цехах у печей. По итогам 1942 года Верхнетуринский завод смог дать фронту 1,7 миллиона снарядов.

Накануне Курской битвы в 1943 году завод получил срочное задание — всего за месяц изготовить и отгрузить на фронт партию новых 152-мм бронебойно-трассирующих снарядов БР-540. Первая партия (2,5 тысяч штук) успешно прошла испытания в условиях фронта — боеприпасы пробивали тяжелую бронетехнику нацистов.

Всего за годы войны завод изготовил более 7,5 миллионов снарядов и 750 тысяч мин. Именно здесь производили боеголовки легендарной артиллерийской системы «Катюша». Более 5 тысяч работников завода были награждены медалью «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны.

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В Великую Отечественную войну Верхнетуринский машиностроительный завод сыграл ключевую роль в военной промышленности СССР. Предприятие дало фронту более 7,5 миллионов артиллерийских боеприпасов и сотни тысяч мин. Также на заводе производили боевую часть снарядов легендарной «Катюши». Как один из старейших заводов Урала обеспечивал фронт и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную — в материале URA.RU. Завод Шувалова Верхнетуринский завод был основан в 1737 году. Изначально предприятие было лишь железоделательным и состояло всего из одной фабрики, в которой было девять молотов. В 1754 году завод передали под управление одному из самых знатных вельмож того времени — Петру Шувалову. При нем на предприятии возвели доменную печь, увеличили число молотов до 11. В 1760-ом завод стал одним из самых мощных уральских предприятий того времени, выплавив 111 тысяч пуд чугуна и 71,9 тысяч пуд железа. Шувалов обещал за 5 лет нарастить производительность завода вдвое, но оставил только колоссальные долги, за которые завод в 1763 году вернули в казну. На обороне Севастополя В 1811 году Верхнетуринскому заводу поручили изготовление артиллерийских пушек, но из-за отсутствия опыта большая часть изделий (57 из 60) не прошла испытания. С 1833 производство орудий возобновилось, но из-за ломкого чугуна пушки, отлитые в доменных печах, не выдерживали испытаний. Поэтому с конца 1830-х отливка малокалиберных пушек и снарядов перешла на новые печи, что позволило наладить производство. Предприятие поставляло орудия и ядра для русской армии в Крымскую войну (1853-1856 годы). Пушки с завода использовались в обороне Севастополя. Однако с 1867 года с постройкой более современных заводов в Перми и отсутствием железной дороги к Верхней Туре выпуск пушек прекратили. Завод сохранил только производство артиллерийских снарядов и чугуна, а все мощности по выпуску орудий оказались невостребованными. В годы войны В 1941-ом году Верхнетуринский завод был полностью переориентирован на производство артиллерийских снарядов. С началом войны на предприятии начались перебои с поставкой материалов, оборудования оборудования тоже не хватало. Только в первый год Великой Отечественной с завода в армию ушло более четырехсот опытных работников. Их места у станков заняли женщины и подростки. Через год еще больше положение предприятия ухудшилось, но верхнетуринцы находили выход: сами изготавливали скипидар и мыло, ремонтировали одежду и обувь. В это время у рабочих было по одному выходному дню в месяц, а иногда они не уходили домой и оставались на заводе несколько дней подряд, ночуя прямо в горячих цехах у печей. По итогам 1942 года Верхнетуринский завод смог дать фронту 1,7 миллиона снарядов. Накануне Курской битвы в 1943 году завод получил срочное задание — всего за месяц изготовить и отгрузить на фронт партию новых 152-мм бронебойно-трассирующих снарядов БР-540. Первая партия (2,5 тысяч штук) успешно прошла испытания в условиях фронта — боеприпасы пробивали тяжелую бронетехнику нацистов. Всего за годы войны завод изготовил более 7,5 миллионов снарядов и 750 тысяч мин. Именно здесь производили боеголовки легендарной артиллерийской системы «Катюша». Более 5 тысяч работников завода были награждены медалью «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны.
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