В Екатеринбурге состоится аукцион в честь дня рождения бара «Био Шмио», на котором будут выставлены вина и артефакты заведения. Цена одной из бутылок начнется с 400 тысяч рублей.
«В числе лотов — бутылка Richebourg Grand Cru из винного дома одной из известных винодельческих династий Бургундии, занимающейся виноделием с середины XVI века. Стартовая цена составит 400 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Квартал миллионеров».
В аукционе примут участие и другие коллекционные вина, цена за них начнется от 80 тысяч рублей. Организаторы мероприятия также выразили уверенность, что часть бутылок «точно уйдет с молотка». Помимо вин с молотка уйдут и некоторые предметы, Среди артефактов на торги пойдет, например, картина Ромы Бантика (современный художник из Екатеринбурга), а также ваза-награда «Лучший сомелье года».
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