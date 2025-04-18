18 апреля 2025

Бутылку вина за 400 тысяч продадут на аукционе в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар выставляет свои коллекционные вина на аукцион
Бар выставляет свои коллекционные вина на аукцион Фото:

В Екатеринбурге состоится аукцион в честь дня рождения бара «Био Шмио», на котором будут выставлены вина и артефакты заведения. Цена одной из бутылок начнется с 400 тысяч рублей.

«В числе лотов — бутылка Richebourg Grand Cru из винного дома одной из известных винодельческих династий Бургундии, занимающейся виноделием с середины XVI века. Стартовая цена составит 400 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Квартал миллионеров». 

В аукционе примут участие и другие коллекционные вина, цена за них начнется от 80 тысяч рублей. Организаторы мероприятия также выразили уверенность, что часть бутылок «точно уйдет с молотка». Помимо вин с молотка уйдут и некоторые предметы, Среди артефактов на торги пойдет, например, картина Ромы Бантика (современный художник из Екатеринбурга), а также ваза-награда «Лучший сомелье года».

Вино, цена на которое на аукционе начнется с 400 тысяч рублей
Вино, цена на которое на аукционе начнется с 400 тысяч рублей
Фото:
Картина Ромы Бантика в баре «Био Шмио»
Картина Ромы Бантика в баре «Био Шмио»
Фото:

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В Екатеринбурге состоится аукцион в честь дня рождения бара «Био Шмио», на котором будут выставлены вина и артефакты заведения. Цена одной из бутылок начнется с 400 тысяч рублей. «В числе лотов — бутылка Richebourg Grand Cru из винного дома одной из известных винодельческих династий Бургундии, занимающейся виноделием с середины XVI века. Стартовая цена составит 400 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Квартал миллионеров».  В аукционе примут участие и другие коллекционные вина, цена за них начнется от 80 тысяч рублей. Организаторы мероприятия также выразили уверенность, что часть бутылок «точно уйдет с молотка». Помимо вин с молотка уйдут и некоторые предметы, Среди артефактов на торги пойдет, например, картина Ромы Бантика (современный художник из Екатеринбурга), а также ваза-награда «Лучший сомелье года».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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