Екатеринбурге продают коллекцию из более чем двух тысяч хоккейных значков из разных лиг за 1,3 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Огромная коллекция хоккейных значков (2051 значок). Коллекция включает в себя практически все значки, выпущенные всеми клубами KXЛ и другими производителями зa всю историю лиги, значки NHL, значки всех клубов BХЛ, значки всех хоккейных федераций и значки всех чемпионатов мира», — делится продавец.
Коллекция собиралась на протяжении 10 лет. Все оформлено в 12 багетов, сами значки закреплены на красном бархате и находятся за защитным стеклом.
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