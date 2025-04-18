18 апреля 2025

Коллекцию хоккейных значков за 1,3 миллиона рублей продают в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В хоккейной коллекции 2051 значок
В хоккейной коллекции 2051 значок Фото:

Екатеринбурге продают коллекцию из более чем двух тысяч хоккейных значков из разных лиг за 1,3 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Огромная коллекция хоккейных значков (2051 значок). Коллекция включает в себя практически все значки, выпущенные всеми клубами KXЛ и другими производителями зa всю историю лиги, значки NHL, значки всех клубов BХЛ, значки всех хоккейных федераций и значки всех чемпионатов мира», — делится продавец.

Коллекция собиралась на протяжении 10 лет. Все оформлено в 12 багетов, сами значки закреплены на красном бархате и находятся за защитным стеклом.

Фото:

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Екатеринбурге продают коллекцию из более чем двух тысяч хоккейных значков из разных лиг за 1,3 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Огромная коллекция хоккейных значков (2051 значок). Коллекция включает в себя практически все значки, выпущенные всеми клубами KXЛ и другими производителями зa всю историю лиги, значки NHL, значки всех клубов BХЛ, значки всех хоккейных федераций и значки всех чемпионатов мира», — делится продавец. Коллекция собиралась на протяжении 10 лет. Все оформлено в 12 багетов, сами значки закреплены на красном бархате и находятся за защитным стеклом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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