В Новосибирске снегопад, а в Центральной России жара 27 градусов: россияне столкнулись с аномальной погодой

В апреле россияне столкнулись с аномальной погодой. Так, в Новосибирске пошел снег, а в Центральной части страны столбики термометра показывают до +27 градусов. Какая сейчас обстановка в центре России, Новосибирске, на юге Сибири и Урале — в материале URA.RU.
Снегопад в Новосибирске
В ночь на 19 апреля в Новосибирске прошел сильный снегопад, сопровождаемый сильным ветром. Согласно прогнозам синоптиков и информации от Главного управления МЧС России по региону, в предстоящие выходные и в начале следующей недели в Новосибирской области ночью температура понизится до –9 градусов. Также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, а скорость ветра местами может достигать 17–20 метров в секунду.
В связи с неожиданным снегопадом в Новосибирске на неделю перенесли общегородской субботник. Мэр Максим Кудрявцев сообщил, что городские службы продолжат работу по уборке города, а организации в городе после улучшения погоды самостоятельно приведут в порядок прилегающие территории. Также местные жители при необходимости могут обратиться в управляющие компании за инвентарем для уборки снега, передает РИА Новости.
Кроме того, в ГАИ призвали жителей быть острожными на дорогах области из-за риска аварий. В связи с текущей погодой на смены вышло больше обычного экипажей ДПС, пишет MK.RU.
Аномальная жара в Центральной России
В центре РФ аномально высокие для апреля температуры сохранятся вплоть до 22 апреля, заявил для РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В этот день ожидается незначительное снижение температуры, однако показатели останутся значительно выше климатической нормы — превышение составит 5–6 градусов вместо прежних 7–10. Более ощутимое похолодание начнется в среду, 23 апреля.
По словам эксперта, в Москве, Смоленске, Ярославле и Липецке в последние дни были зафиксированы новые суточные максимальные температуры. Он подчеркнул, что столь нехарактерное для апреля потепление, сравнимое с июньскими значениями, прогнозируется исключительно на территории Центрального федерального округа и центрального Черноземья. Для других регионов ситуация иная: в Санкт-Петербурге уже 20 апреля ожидается резкое понижение температуры примерно на 10 градусов.
В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в регионе 19 и 20 апреля воздух прогреется до 21-27 градусов. При этом 23 апреля температура снизится до +22 градусов. Согласно прогнозу, до этого дня среднесуточные температуры превысят норму на 9-12 градусов, передает телеканал НТР 24.
На Урале и в Сибири ветер и снег с дождем
В ближайшие дни на юге Сибири и на Урале ожидаются неблагоприятные погодные условия. Роман Вильфанд отметил, что в регионах прогнозируются осадки, усиление ветра и значительное снижение температур. В частности, в Свердловской области с 21 апреля ожидаются интенсивные дожди и порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду. При этом в южных районах Сибири температурный фон будет на 4–8 градусов ниже климатической нормы. Ночью температура будет находиться в диапазоне от -3 до -8 градусов, а днем — от +5 до +8 градусов.
В Республике Алтай и Кемеровской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду. В то же время в регионах Поволжья температура воздуха существенно превысит средние многолетние значения и на юге может достигать +25 градусов, заключил Вильфанд.
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