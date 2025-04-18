Свердловчане смелее всех обходятся с памятниками Ленину: список скандалов

19 апреля 2025 в 20:18 Размер текста - 17 +

Ни один другой регион не поступает с монументами так по-современному Фото: Илья Московец © URA.RU Скандал с установкой рампы для скейтбордистов у памятника Ленину в Верхней Пышме стал уже третьей за последний год попыткой переосмысления свердловчанами спорного исторического наследия. URA.RU рассказывает об этом и двух других поводах, прогремевших на всю страну. Верхняя Пышма В площадку для скейтбордистов монумент, расположенный в сквере у ДК «Металлургов», превратили в начале апреля. Фото, как молодые люди делают трюки на рампе, опубликовала Федерация скейтбординга России. Реализовала проект команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики. Разлетевшиеся по telegram-каналам фото возмутили коммунистов и не только. В мэрии поспешили заявить, что эта визуализация — чья-то шутка, скейт-площадка проектом отнесена в другое место, а территория вообще сейчас огорожена забором. Но вскоре стало понятно, что вряд ли это так. Корреспондент URA.RU лично убедился, что рампа есть. А в Legato Construction агентству заявили, что действовали по договорренности с чиновниками. «Все описано еще у классиков: как бы чего не вышло. Часто у чиновников мы видим отношение: пусть лучше ничего не будет, а вдруг кто-то что-то скажет. С негативом тоже надо уметь работать, а не просто отгораживаться от него. <…> Я лично не вижу здесь ничего оскорбительного для памяти Ленина. Она тоже неоднозначна», — высказался президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. Ревда Памятник Ленину там демонтировали в начале августа 2024-го — чтобы отвезти на ремонт. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент вернут на площадь Победы. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить Ленина в другом месте. Мэр Татьяна Клепикова объясняла, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий». Памятник в Ревде демонтировали в августе 2024-го Фото: страница Александра Ивачева в соцсети «ВКонтакте» Пока КПРФ протестовала против этого решения, власти провели опрос. Около 63% респондентов проголосовали за перенос монумента в Ленинский сквер. Коммунисты итоги опроса не признают. Конфликт не завершен. Это позиция УГМК? Оба города считаются территорией влияния Уральской горно-металлургической компании. Источник агентства, близкий к холдингу, уверяет, что никакой специальной позиции по поводу Ленина у руководства нет. «Во всяком случае она ни разу не звучала в более-менее широком кругу», — говорит источник. Ирбит Перед Новым годом в Ирбите памятники Ленину и императрице Екатерине II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В мэрии объяснили, что смелая идея прозвучала на одном из совещаний. Реагируя на резонанс, чиновники довольно быстро монументы «раздели». «Высказывались разные мнения и суждения на этот счет. И положительные, и отрицательные. Вместе с тем, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки, принято решение сегодня костюмы снять. Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть. С наступающим!» — оправдывался мэр Николай Юдин. Так выглядел памятник в Ирбите перед Новым годом Фото: читатель URA.RU В июне он, кстати, предлагал переименовать площадь Ленина, которая имеет такое название с 1920-х годов, в «Торговую» или «Екатерининскую» (историческое название). Но точно так же из-за скандала и резонанса от реализации задумки отказались. Тогда озвучивалась версия, что это позиция губернатора Евгения Куйвашева. «Губернатор — по натуре своей прогрессист — без особого трепета относится к различным памятникам. Неоднократно в кулуарах звучала идея перенести памятник Ленину с площади 1905 года в Екатеринбурге. Но не решались», — говорил источник URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандал с установкой рампы для скейтбордистов у памятника Ленину в Верхней Пышме стал уже третьей за последний год попыткой переосмысления свердловчанами спорного исторического наследия. URA.RU рассказывает об этом и двух других поводах, прогремевших на всю страну. В площадку для скейтбордистов монумент, расположенный в сквере у ДК «Металлургов», превратили в начале апреля. Фото, как молодые люди делают трюки на рампе, опубликовала Федерация скейтбординга России. Реализовала проект команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики. Разлетевшиеся по telegram-каналам фото возмутили коммунистов и не только. В мэрии поспешили заявить, что эта визуализация — чья-то шутка, скейт-площадка проектом отнесена в другое место, а территория вообще сейчас огорожена забором. Но вскоре стало понятно, что вряд ли это так. Корреспондент URA.RU лично убедился, что рампа есть. А в Legato Construction агентству заявили, что действовали по договорренности с чиновниками. «Все описано еще у классиков: как бы чего не вышло. Часто у чиновников мы видим отношение: пусть лучше ничего не будет, а вдруг кто-то что-то скажет. С негативом тоже надо уметь работать, а не просто отгораживаться от него. <…> Я лично не вижу здесь ничего оскорбительного для памяти Ленина. Она тоже неоднозначна», — высказался президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. Памятник Ленину там демонтировали в начале августа 2024-го — чтобы отвезти на ремонт. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент вернут на площадь Победы. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить Ленина в другом месте. Мэр Татьяна Клепикова объясняла, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий». Пока КПРФ протестовала против этого решения, власти провели опрос. Около 63% респондентов проголосовали за перенос монумента в Ленинский сквер. Коммунисты итоги опроса не признают. Конфликт не завершен. Оба города считаются территорией влияния Уральской горно-металлургической компании. Источник агентства, близкий к холдингу, уверяет, что никакой специальной позиции по поводу Ленина у руководства нет. «Во всяком случае она ни разу не звучала в более-менее широком кругу», — говорит источник. Перед Новым годом в Ирбите памятники Ленину и императрице Екатерине II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В мэрии объяснили, что смелая идея прозвучала на одном из совещаний. Реагируя на резонанс, чиновники довольно быстро монументы «раздели». «Высказывались разные мнения и суждения на этот счет. И положительные, и отрицательные. Вместе с тем, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки, принято решение сегодня костюмы снять. Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть. С наступающим!» — оправдывался мэр Николай Юдин. В июне он, кстати, предлагал переименовать площадь Ленина, которая имеет такое название с 1920-х годов, в «Торговую» или «Екатерининскую» (историческое название). Но точно так же из-за скандала и резонанса от реализации задумки отказались. Тогда озвучивалась версия, что это позиция губернатора Евгения Куйвашева. «Губернатор — по натуре своей прогрессист — без особого трепета относится к различным памятникам. Неоднократно в кулуарах звучала идея перенести памятник Ленину с площади 1905 года в Екатеринбурге. Но не решались», — говорил источник URA.RU.