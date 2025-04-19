Поздравление появится еще раз вечером 20 апреля
Новая хоккейная «УГМК-Арена» в центре Екатеринбурга окрасилась в ярко-красный цвет, на фасаде также появилась надпись «Христос Воскресе!» Праздничная анимация загорелась в момент пасхального богослужения.
Красный цвет на медиаэкранах означает чудо, говорят организаторы акции. Поздравление также появится в воскресенье вечером с наступлением сумерек.
Арена была подсвечена во время служения
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