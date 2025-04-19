19 апреля 2025

«УГМК-Арена» осветила Екатеринбург алым цветом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поздравление появится еще раз вечером 20 апреля
Поздравление появится еще раз вечером 20 апреля Фото:

Новая хоккейная «УГМК-Арена» в центре Екатеринбурга окрасилась в ярко-красный цвет, на фасаде также появилась надпись «Христос Воскресе!» Праздничная анимация загорелась в момент пасхального богослужения. 

Красный цвет на медиаэкранах означает чудо, говорят организаторы акции. Поздравление также появится в воскресенье вечером с наступлением сумерек.

Арена была подсвечена во время служения
Арена была подсвечена во время служения
Фото:

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Новая хоккейная «УГМК-Арена» в центре Екатеринбурга окрасилась в ярко-красный цвет, на фасаде также появилась надпись «Христос Воскресе!» Праздничная анимация загорелась в момент пасхального богослужения.  Красный цвет на медиаэкранах означает чудо, говорят организаторы акции. Поздравление также появится в воскресенье вечером с наступлением сумерек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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