Из украинского плена вытащили 10 свердловских солдат

19 апреля 2025 в 21:38 Размер текста - 17 +

Пока освобожденные находятся в Белоруссии Фото: Илья Московец © URA.RU При обмене военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся десять свердловчан. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. Обмен прошел по формуле «246 на 246». «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Уточняется, что посредником в переговорах выступили ОАЭ. Последний такой обмен — «175 на 175» — был в марте. В рамках него домой вернулись четверо свердловских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обмене военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся десять свердловчан. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. Обмен прошел по формуле «246 на 246». «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Уточняется, что посредником в переговорах выступили ОАЭ. Последний такой обмен — «175 на 175» — был в марте. В рамках него домой вернулись четверо свердловских военных.