18 апреля 2025

Из украинского плена вытащили 10 свердловских солдат

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Соревнования «Вызов». Екатеринбург , силовики, соревнования, учения, военные, сво, контрактники, армия россии, вызов 2024
Пока освобожденные находятся в Белоруссии Фото:

При обмене военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся десять свердловчан. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Обмен прошел по формуле «246 на 246». «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Уточняется, что посредником в переговорах выступили ОАЭ.

Последний такой обмен — «175 на 175» — был в марте. В рамках него домой вернулись четверо свердловских военных.

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При обмене военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся десять свердловчан. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. Обмен прошел по формуле «246 на 246». «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Уточняется, что посредником в переговорах выступили ОАЭ. Последний такой обмен — «175 на 175» — был в марте. В рамках него домой вернулись четверо свердловских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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