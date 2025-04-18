Из украинского плена вытащили 10 свердловских солдат

При обмене военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся десять свердловчан. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.
Обмен прошел по формуле «246 на 246». «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Уточняется, что посредником в переговорах выступили ОАЭ.
Последний такой обмен — «175 на 175» — был в марте. В рамках него домой вернулись четверо свердловских военных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!