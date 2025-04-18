В апрельские выходные екатеринбуржцы могут отправиться на массовую пробежку по Плотинке, съездить всей семьей в экзотический зоопарк на Уктусе или отдохнуть от будней, прогулявшись по мосту в веревочном парке. Корреспондент URA.RU изучил нестандартные развлечения и цены на них.
Совместные пробежки
Сообщество любителей бега и ходьбы «5 верст» выходят на пробежки каждую субботу. Участие в забегах бесплатное, нужно лишь единожды зарегистрироваться на сайте и получить личный QR-код. Организаторы отмечают, что это не соревнование, поэтому дистанцию в пять километров участник может преодолевать в своем комфортном темпе.
Группы начинают забеги в двух точках города. Первая: Набережная рабочей молодежи, 2, и вторая — в парке Маяковского по улице Мичурина, 230.
Веревочные парки
В городе работает несколько таких парков. Например, парк «Лукоморье» расположен в Орджоникидзевском районе. Всего там две трассы: желтая (пять проходов по ней стоит 990 рублей) и красная (пять проходов обойдутся в 1400 рублей), цена зависит от роста проходящего. Также веревочный парк «Маугли» есть в парке Маяковского, Академическом, на Ботанике, Эльмаше и в ТРЦ «Радуга-парк». Цены зависят от локации, но не превышают 500 рублей.
Уникальный зоопарк
В парке «Уктусские горы» находится зоопарк «Лесная Братва», в нем обитают животные, которые редко встречаются на территории Свердловской области или не встречаются вовсе. Стоимость билета: 550 рублей или бесплатно для детей до трех лет. В вольерах посетители могут увидеть карликовых коров, альпак, сервалов, рыже-серых валлаби, камерунских коз, лисиц, северных оленей и других.
Аэротруба
Полет в аэротрубе, где скорость воздуха составляет 250 километров в час, а пять минут сеанса эквивалентны падению с высоты 15 километров, обойдется от 2900 рублей (для ребенка) до 6900 рублей. Внутри трубы температура воздуха колеблется от +20 до +30 градусов. В списке услуг есть также подарочные сертификаты для компаний от трех человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!