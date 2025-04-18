18 апреля 2025

Свердловские депутаты уехали на фронт — помогать в битве за Покровск и Часов Яр. Фото

Депутаты Брозовский, Исаков и Вегнер отвезли на фронт гуманитарный груз
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Шестьдесят первое заседание комитета Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург , вегнер вячеслав, брозовский вячеслав
Вячеслав Вегнер (слева) и Вячеслав Брозовский ездят в зону СВО регулярно Фото:

Депутаты свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX), Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков отправились в зону российской спецоперации на Украине с гуманитарной миссией. По словам Брозовского, в состав груза вошли десятки мотоциклов, запчасти для автомобилей и УАЗ, необходимые участникам штурма Покровска и Часова Яра.

«В этот раз основным грузом стали 35 мотоциклов и специально подготовленный автомобиль УАЗ. Всю технику мы целенаправленно привезли для наших штурмовых подразделений, которые прорываются к Покровску и движутся в Часов Яре», — поделился Брозовский в разговоре с URA.RU.

Запчасти для машин просили бойцы с Запорожского направления. «Колеса, автостекла, фильтры, элементы ходовой части, все это для машин на передовой — расходные материалы, они нужны постоянно и в большом количестве», — добавил депутат. И, как обычно, он привез на фронт десятки дронов-разведчиков.

«Сейчас уже приступили к подготовке новой партии помощи. Напряжение на передовой возрастает. Идут очень ожесточенные сражения, поэтому и нам здесь, в тылу нужно поднапрячься. Очень хочется помочь парням, им трудно», — говорит Брозовский.

В состав груза вошел УАЗ
В состав груза вошел УАЗ
Вячеслав Брозовский с бойцами
Вячеслав Брозовский с бойцами
Такие мотоциклы особенно востребованы у штурмовиков
Такие мотоциклы особенно востребованы у штурмовиков

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Депутаты свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX), Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков отправились в зону российской спецоперации на Украине с гуманитарной миссией. По словам Брозовского, в состав груза вошли десятки мотоциклов, запчасти для автомобилей и УАЗ, необходимые участникам штурма Покровска и Часова Яра. «В этот раз основным грузом стали 35 мотоциклов и специально подготовленный автомобиль УАЗ. Всю технику мы целенаправленно привезли для наших штурмовых подразделений, которые прорываются к Покровску и движутся в Часов Яре», — поделился Брозовский в разговоре с URA.RU. Запчасти для машин просили бойцы с Запорожского направления. «Колеса, автостекла, фильтры, элементы ходовой части, все это для машин на передовой — расходные материалы, они нужны постоянно и в большом количестве», — добавил депутат. И, как обычно, он привез на фронт десятки дронов-разведчиков. «Сейчас уже приступили к подготовке новой партии помощи. Напряжение на передовой возрастает. Идут очень ожесточенные сражения, поэтому и нам здесь, в тылу нужно поднапрячься. Очень хочется помочь парням, им трудно», — говорит Брозовский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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