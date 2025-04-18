Свердловские депутаты уехали на фронт — помогать в битве за Покровск и Часов Яр. Фото

Депутаты Брозовский, Исаков и Вегнер отвезли на фронт гуманитарный груз

19 апреля 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Вячеслав Вегнер (слева) и Вячеслав Брозовский ездят в зону СВО регулярно Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX), Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков отправились в зону российской спецоперации на Украине с гуманитарной миссией. По словам Брозовского, в состав груза вошли десятки мотоциклов, запчасти для автомобилей и УАЗ, необходимые участникам штурма Покровска и Часова Яра. «В этот раз основным грузом стали 35 мотоциклов и специально подготовленный автомобиль УАЗ. Всю технику мы целенаправленно привезли для наших штурмовых подразделений, которые прорываются к Покровску и движутся в Часов Яре», — поделился Брозовский в разговоре с URA.RU. Запчасти для машин просили бойцы с Запорожского направления. «Колеса, автостекла, фильтры, элементы ходовой части, все это для машин на передовой — расходные материалы, они нужны постоянно и в большом количестве», — добавил депутат. И, как обычно, он привез на фронт десятки дронов-разведчиков. «Сейчас уже приступили к подготовке новой партии помощи. Напряжение на передовой возрастает. Идут очень ожесточенные сражения, поэтому и нам здесь, в тылу нужно поднапрячься. Очень хочется помочь парням, им трудно», — говорит Брозовский. В состав груза вошел УАЗ Фото предоставлено участниками миссии Вячеслав Брозовский с бойцами Фото предоставлено участниками миссии Фото предоставлено участниками миссии Такие мотоциклы особенно востребованы у штурмовиков Фото предоставлено участниками миссии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX), Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков отправились в зону российской спецоперации на Украине с гуманитарной миссией. По словам Брозовского, в состав груза вошли десятки мотоциклов, запчасти для автомобилей и УАЗ, необходимые участникам штурма Покровска и Часова Яра. «В этот раз основным грузом стали 35 мотоциклов и специально подготовленный автомобиль УАЗ. Всю технику мы целенаправленно привезли для наших штурмовых подразделений, которые прорываются к Покровску и движутся в Часов Яре», — поделился Брозовский в разговоре с URA.RU. Запчасти для машин просили бойцы с Запорожского направления. «Колеса, автостекла, фильтры, элементы ходовой части, все это для машин на передовой — расходные материалы, они нужны постоянно и в большом количестве», — добавил депутат. И, как обычно, он привез на фронт десятки дронов-разведчиков. «Сейчас уже приступили к подготовке новой партии помощи. Напряжение на передовой возрастает. Идут очень ожесточенные сражения, поэтому и нам здесь, в тылу нужно поднапрячься. Очень хочется помочь парням, им трудно», — говорит Брозовский.