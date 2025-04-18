18 апреля 2025

В Свердловскую область придет интенсивное тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие дни в Свердловской области будет теплее климатической нормы
В ближайшие дни в Свердловской области будет теплее климатической нормы Фото:

В ближайшие пару дней в Свердловской области из-за атмосферного фронта температура ожидается выше климатической нормы. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«Зона атмосферных фронтов в ближайшие трое-четверо суток периодически будет воздействовать на погоду Урала. В целом предстоящая пятидневка ожидается теплее нормы. 19 апреля циклон, перемещаясь вблизи полярного круга, на своей южной периферии принесет интенсивное тепло», — говорится в опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра посте. Также 19 апреля из-за движения теплого фронта ожидаются осадки в виде снега и дождя. В западной части региона повышение температуры воздуха прогнозируется в утренние часы, тогда как в восточных районах потепление наступит во второй половине дня.

20 апреля ожидается сохранение теплой погоды, однако с севера начнет опускаться холодный фронт, который вызовет дожди и, возможно, грозы на юге региона во второй половине дня. Температура воздуха на севере области будет на 4–5 градусов ниже, чем в субботу.

21 апреля ночью температура на севере и в горных районах области понизится до значений немного ниже 0 градусов, из-за поступления холодного воздуха. На крайнем юге региона сохранится умеренно теплая погода, соответствующая климатической норме, при этом местами ожидаются дожди.

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В ближайшие пару дней в Свердловской области из-за атмосферного фронта температура ожидается выше климатической нормы. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «Зона атмосферных фронтов в ближайшие трое-четверо суток периодически будет воздействовать на погоду Урала. В целом предстоящая пятидневка ожидается теплее нормы. 19 апреля циклон, перемещаясь вблизи полярного круга, на своей южной периферии принесет интенсивное тепло», — говорится в опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра посте. Также 19 апреля из-за движения теплого фронта ожидаются осадки в виде снега и дождя. В западной части региона повышение температуры воздуха прогнозируется в утренние часы, тогда как в восточных районах потепление наступит во второй половине дня. 20 апреля ожидается сохранение теплой погоды, однако с севера начнет опускаться холодный фронт, который вызовет дожди и, возможно, грозы на юге региона во второй половине дня. Температура воздуха на севере области будет на 4–5 градусов ниже, чем в субботу. 21 апреля ночью температура на севере и в горных районах области понизится до значений немного ниже 0 градусов, из-за поступления холодного воздуха. На крайнем юге региона сохранится умеренно теплая погода, соответствующая климатической норме, при этом местами ожидаются дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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