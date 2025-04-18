В Свердловскую область придет интенсивное тепло

В ближайшие пару дней в Свердловской области из-за атмосферного фронта температура ожидается выше климатической нормы. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«Зона атмосферных фронтов в ближайшие трое-четверо суток периодически будет воздействовать на погоду Урала. В целом предстоящая пятидневка ожидается теплее нормы. 19 апреля циклон, перемещаясь вблизи полярного круга, на своей южной периферии принесет интенсивное тепло», — говорится в опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра посте. Также 19 апреля из-за движения теплого фронта ожидаются осадки в виде снега и дождя. В западной части региона повышение температуры воздуха прогнозируется в утренние часы, тогда как в восточных районах потепление наступит во второй половине дня.
20 апреля ожидается сохранение теплой погоды, однако с севера начнет опускаться холодный фронт, который вызовет дожди и, возможно, грозы на юге региона во второй половине дня. Температура воздуха на севере области будет на 4–5 градусов ниже, чем в субботу.
21 апреля ночью температура на севере и в горных районах области понизится до значений немного ниже 0 градусов, из-за поступления холодного воздуха. На крайнем юге региона сохранится умеренно теплая погода, соответствующая климатической норме, при этом местами ожидаются дожди.
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