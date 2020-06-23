Математик рассчитал, как изменится смертность от COVID в России

Смертность от коронавируса в России изменится к концу июля. Число смертей станет вдвое меньше, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
«К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза», — цитирует Тавадяна РИА Новости.
Наибольшее снижение смертности в Москве связано с тем, что жители столицы строже других соблюдали карантин, объяснил эксперт. К тому же, Москва стала эпицентром коронавируса. Число заражений на душу населения там было намного выше, чем в других регионах.
В первую очередь летальность снизится в Москве, Калмыкии и Биробиджане. Последними пик смертности пройдут Карачаево-Черкессия, Челябинск и Чита, считает Тавадян.
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