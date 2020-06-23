Математик рассчитал, как изменится смертность от COVID в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Создание граффити «Виктория». Екатеринбург, covid-19, коронавирус, coronavirus, граффити виктория
Смертность станет в два раза меньше, считает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Смертность от коронавируса в России изменится к концу июля. Число смертей станет вдвое меньше, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза», — цитирует Тавадяна РИА Новости.

Наибольшее снижение смертности в Москве связано с тем, что жители столицы строже других соблюдали карантин, объяснил эксперт. К тому же, Москва стала эпицентром коронавируса. Число заражений на душу населения там было намного выше, чем в других регионах.

В первую очередь летальность снизится в Москве, Калмыкии и Биробиджане. Последними пик смертности пройдут Карачаево-Черкессия, Челябинск и Чита, считает Тавадян.

В России низкая смертность от COVID-19 по сравнению с другими странами. Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла, почему так получилось.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...