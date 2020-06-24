В Челябинской области выросло число умерших пациентов с COVID

В Челябинской области зарегистрировано 4 новых случая смерти больных COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Еще четыре случая гибели людей с подтвержденным коронавирусом 24 июня зарегистрировано в Челябинской области. Об этом сообщил региональный минздрав.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека», — передает оперштаб по борьбе с COVID. Указано, что пациентки 83 и 77 лет скончались от коронавируса, а 95-летний мужчина и 61-летняя женщина умерли от хронической обструктивной болезни легких и хронического пиелонефрита соответственно. COVID-19 у этих людей был сопутствующим заболеванием.

Всего за время пандемии в Челябинской области скончались 129 человек. Сейчас в регионе коронавирусом болеют 6625 человек. Это на 172 человека больше, чем днем ранее. За время пандемии выздороветь успели уже 3531 человек, сообщает минздрав.

23 июня в Челябинской области от коронавируса также умерли четыре человека. Все они были старше 65 лет.

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