По мнению эксперта, режим самозанятого пользуется популярностью у молодежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Снижение возрастного порога для получения статуса самозанятого до 16 лет выглядит закономерным. Это решение позволит молодым блогерам и интернет-предпринимателям выйти из тени, заявил руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян. Ранее за то, чтобы дети от 16 до 18 лет пытались трудоустроиться, выступал Минтруд — в ведомстве раскритиковали выплаты в 10 тысяч рублей на детей такого возраста.

«В декабре 2019 года большая часть самозанятых (31%) — это были люди в возрасте 18-29 лет, то есть режим пользуется популярностью у молодых предпринимателей. Поэтому снижение возрастного порога до 16 лет выглядит закономерным», — цитирует РИА «Новости» Левона Айрапетяна.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам озвучил новые меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. В частности, российский лидер предложил с 1 июля распространить режим самозанятых на всю страну и снизить возрастной порог для получения этого статуса с 18 до 16 лет, напоминает RT.

Налоговый режим для самозанятых дает гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в наиболее простом и режиме. Сейчас специальный налоговый режим для самозанятых доступен в 23 регионах, уточняет «Национальная служба новостей».

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