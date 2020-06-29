В ЯНАО из-за коронавируса начали охоту на людей без масок

Правоохранители и активисты устраивают рейды в общественные места Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое, который является крупнейшим очагом коронавируса в ЯНАО, начались рейды правоохранительных органов в общественные места. Стражи порядка вместе с активистами будут разыскивать людей, которые не соблюдают меры предосторожности. Такое решение принял региональный штаб в Новом Уренгое по борьбе с COVID-19.

«Общественники и правоохранительные органы начали рейды в сетевые магазины. За профилактическими разговорами последуют штрафы и даже приостановление деятельности компаний-нарушителей режима повышенной готовности», — рассказали в оперштабе, который контролирует ситуацию в Новом Уренгое. Ожидается, что вскоре за несоблюдение правил жителей города начнут строго наказывать.

Кроме того, власти газовой столицы рассчитывают открыть еще одну базу для размещения COVID-пациентов. Дополнительное приемное отделение появится в поликлинике №1. Это, по расчетам властей, поможет ускорить госпитализацию больных. Ранее из-за нехватки мест мэрии Нового Уренгоя пришлось отдать для инфицированных помещение детского центра «Садко».

Новый Уренгой является главным проблемным центром для местных и окружных властей. Помимо нехватки мест в городском инфекционном госпитале, администрация столкнулась с недостатком автомобилей скорой помощи. Мэрия была вынуждена обратиться к волонтерам с личными машинами для развоза медиков к пациентам. По версии источников URA.RU, городские власти потеряли доверие губернатора Дмитрия Артюхова, и он отправил в Новый Уренгой проверку.

За все время эпидемии в Новом Уренгое подтверждено 1847 случаев коронавируса. Это 35% от всех случаев в ЯНАО (5332). Из-за растущей статистики в городе окружные власти создали второй оперативный штаб, который отслеживает ситуацию исключительно по Новому Уренгою. Его возглавил замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов.