01 июля 2020
30 июня 2020

Как муниципалитеты ЯНАО голосовали по Конституции. Данные Центризбиркома РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт голосов на УИК 1386. Екатеринбург, гашение бюллетеней, бюллетени, голосование
В Ноябрьске зарегистрированы сотни испорченных бюллетеней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Среди муниципалитетов ЯНАО наибольшую поддержку поправкам в Конституцию РФ оказали избиратели Шурышкарского района, наименьшую — Ямальского. Такая информация опубликована на сайте ЦИК РФ 2 июля.

«В Шурышкарском районе ответ „да“ дали 90,96% (4 618 человек), „нет“ — 7,92% (402 человека), — указано в сводной таблице результатов. — Ямальском районе „да“ — 86,3% (14 144 человек), „нет“ — 13,18% (2 160 человек)». Более 90% избирателей поддержали поправки также в Губкинском, Салехарде, Муравленко и Лабытнанги, а также в Красноселькупском и Приуральском районах.

Наибольшее число недействительных или испорченных бюллетеней зафиксировано в Ноябрьске — 303 штуки. Единственным районом, где все бюллетени были признаны действительными стал Красноселькупский.

Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%. Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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