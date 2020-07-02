Среди муниципалитетов ЯНАО наибольшую поддержку поправкам в Конституцию РФ оказали избиратели Шурышкарского района, наименьшую — Ямальского. Такая информация опубликована на сайте ЦИК РФ 2 июля.
«В Шурышкарском районе ответ „да“ дали 90,96% (4 618 человек), „нет“ — 7,92% (402 человека), — указано в сводной таблице результатов. — Ямальском районе „да“ — 86,3% (14 144 человек), „нет“ — 13,18% (2 160 человек)». Более 90% избирателей поддержали поправки также в Губкинском, Салехарде, Муравленко и Лабытнанги, а также в Красноселькупском и Приуральском районах.
Наибольшее число недействительных или испорченных бюллетеней зафиксировано в Ноябрьске — 303 штуки. Единственным районом, где все бюллетени были признаны действительными стал Красноселькупский.
Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%. Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.
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