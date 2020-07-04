Родители заперли ребенка в машине в 36 градусов жары

В Белгороде родители оставили в машине годовалого ребенка в 36 градусов тепла. Прохожие выбили окно и спасли ему жизнь.
«Родители закрыли в машине годовалого ребенка на жаре. В городе сейчас +36», — пишет «Подъем». Оказавшиеся рядом люди не только вытащили ребенка, разбив окно, но и вызвали полицию.
На место приехала машина реанимации. Малыша занесли в медицинский автомобиль для оказания помощи. По данным издания, отец ребенка, вернувшись к машине, не стал благодарить спасателей ребенка, а начал возмущаться из-за разбитого стекла машины. В УМВД России по Белгородской области заявили, что по факту инцидента проводится проверка.
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