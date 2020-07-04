Родители заперли ребенка в машине в 36 градусов жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, разбитое стекло, авария, дверца автомобиля, автокража
Прохожие разбили стекло и спасли ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Белгороде родители оставили в машине годовалого ребенка в 36 градусов тепла. Прохожие выбили окно и спасли ему жизнь.

«Родители закрыли в машине годовалого ребенка на жаре. В городе сейчас +36», — пишет «Подъем». Оказавшиеся рядом люди не только вытащили ребенка, разбив окно, но и вызвали полицию.

На место приехала машина реанимации. Малыша занесли в медицинский автомобиль для оказания помощи. По данным издания, отец ребенка, вернувшись к машине, не стал благодарить спасателей ребенка, а начал возмущаться из-за разбитого стекла машины. В УМВД России по Белгородской области заявили, что по факту инцидента проводится проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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