Созданная в России вакцина от коронавируса подойдет не всем

Любая вакцина может спровоцировать обострение хронической болезни Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая вакцина от коронавируса не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом», — рассказал РИА «Новости» Гинцбург. В остальных случаях вакцина от коронавируса подойдет всем людям. Также Гинцбург исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран. По его мнению, на мировом рынке будет сразу несколько препаратов примерно одинаковой степени эффективности.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе, напоминает RT. Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что лидерами по созданию вакцины от коронавируса в России стали центр Роспотребнадзора «Вектор», НИЦ имени Гамалеи, Институт вакцин и сывороток ФМБА.

Все вакцины должны быть готовы к использованию в этом году, передает телеканал 360. Гинцбург ранее сообщал, что препарат от COVID-19 будет действовать более двух лет, пишет агентство Nation News. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в РФ выявлено 759 203 заболевших коронавирусом, выздороветь удалось более 539 тысяч человек, 12 тысяч скончались.

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