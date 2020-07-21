В Кремле ответили, почему РФ отказалась войти в топ экономик мира

По словам Дмитрия Пескова неблагоприятная ситуация в мире повлияла на пересмотр национальных целей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Неблагоприятная международная и экономическая ситуация повлияла на пересмотр национальных целей и исключение из них попадания в топ-5 экономик мира. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конъюнктура международная и экономическая она весьма неблагоприятна. Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но безусловно требуются определенные корректировки. Да, этой цели нет — требуются корректировки», — заявил Песков.

Помимо этого, по словам пресс-секретаря, ситуация в мире повлияла также на перенос других национальных целей — увеличения продолжительности жизни до 78 лет и снижение вдвое уровня бедности. «Цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались», — добавил он.

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