Участок в центре Кургана, выделенный под канализационную станцию, был продан застройщику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана земельный участок по ул. Климова, 17а, выделенный под насосную станцию, продан под жилую застройку. При этом за пять лет существования коммунального объекта он не работал по назначению. О спорной схеме заработка, за которую осудили застройщика Алексея Богомолова и потерях городской казны URA.RU рассказали инсайдеры.

«В Кургане почему-то продолжает работать схема, когда земля выделяется под соцобъект или коммунальный объект, а потом предприниматель зарабатывает миллионы рублей, продавая этот участок по рыночной цене. Бюджет терпит убытки», — считает инсайдер.

Участок по ул. Климова, 17а был предоставлен в аренду в 2015 году ООО «Строй капитал» под канализационную насосную станцию. При этом в «Водном союзе» URA.RU уточнили, что объект по этому адресу никогда не был подключен к сетям и никогда не работал в канализационной системе.

«На тот момент, когда этот участок предоставлялся в аренду под строительство насосной станции его кадастровая стоимость была 1,3 млн рублей [по данным Росреестра на 2016 год]. Аренда там, конечно, была гораздо меньше. Затем они построили станцию и выкупили — у них было приоритетное право на это, раз стояло их строение», — пояснил инсайдер. Назначение земельного участка потом было изменено на среднеэтажную жилую застройку.

По сведениям мэрии, предоставленным на запрос URA.RU, в 2019 году участок был продан Инне Ивановой, которая являлась собственником здания канализационной станции. Цена продажи была в размере 50% от кадастровой стоимости участка. При этом владельцы участков, согласно Градостроительного Кодекса, могут менять виды разрешенного пользования без согласования.

По мнению еще одного собеседника URA.RU, Инна Иванова вполне может оказаться родственницей застройщика Алексея Богомолова. «Недавно этот участок за 19 млн рублей приобрела строительная компания, которая рядом возводит многоквартирный дом», — отметил инсайдер.

Ранее агентство сообщало, что в январе 2018 года Алексей Богомолов был признан виновным в двух эпизодах причинения ущерба муниципалитету при получении земельных участков в Кургане. Ущерб, по данным обвинения, составил более 20,5 млн рублей. Его приговорили к двум с половиной годам отбывания наказания в колонии-поселении. Застройщику был засчитан срок пребывания под стражей в СИЗО и под домашним арестом. В июле 2018 года Богомолов вышел на свободу условно-досрочно.

Канализационная насосная станция, под которую выделили землю (синее здание) никогда не работала по назначению Фото предоставлено читателем URA.RU