Подозреваемому в педофилии физруку из ХМАО разрешили гулять

Бывший учитель может гулять на улице по два часа в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему физруку из Нижневартовска, который подозревается в педофилии, смягчили меру пресечения. Заседания суда, который определит степень вины 59-летнего югорчанина, он будет ждать находясь под домашним арестом, а не в СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета по ХМАО.

«Учитывая возраст мужчины, его состояние здоровья и состояние здоровья его супруги, которая нуждается в ежедневном уходе, суд посчитал возможным содержание его под домашним арестом. Ему запрещено общаться с потерпевшими, их родственниками и свидетелями», — добавили в СУ СК РФ по ХМАО.

Кроме этого, подозреваемому в сексуальных домогательствах экс-педагогу запретили пользоваться телефоном и выходить в интернет, исключая вызов скорой помощи о общения со следователем. Если же он нарушит любое из этих ограничений, то будет возвращен в СИЗО. При этом подозреваемому в педофилии бывшему физруку разрешили гулять на улице два часа в день.

Ранее URA.RU писало, что бывший физрук из 21 школы Нижневартовска подозревается в том, с 2015 по 2020 год неоднократно и с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении как минимум троих учениц. Уголовное дело возбуждено и в отношении бывшего директора 21 школы Елены Афанасьевой. По версии следствия, она знала о наклонностях педагога, но не предприняла достаточных мер, чтобы прекратить домогательства.