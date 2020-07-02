В скандале с физруком из ХМАО, обвиняемом в педофилии, новый фигурант. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске возбудили уголовное дело против экс-директора школы, где работал учитель физкультуры, обвиняемый в педофилии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, подозреваемая, занимая должность директора школы в период с 2015 по 2018 годы, знала о наклонностях подчиненного. Однако не предприняла никаких мер для того, чтобы пресечь его наклонности. Следователи считают, что она не хотела публичного скандала и пыталась сохранить репутацию учебного заведения. «Указанные действия злоумышленницы повлекли тяжкие последствия в виде продолжения совершения учителем физкультуры преступлений в отношении иных учениц, а также непринятие правоохранительными органами мер по защите потерпевших», — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Экс-директор школы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Что касается самого учителя физкультуры, то в ходе следствия установлено уже пять потерпевших среди несовершеннолетних школьниц, к которым он домогался.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело против 59-летнего учителя физкультуры, который подозревается в педофилии. Вскоре полиция разогнала стихийный митинг в его поддержку, а организаторов сбора подписей в его защиту задержала.