Президенту России отправили список из пяти претендентов на пост губернатора ХМАО
Путину отправили список кандидатов на кресло губернатора ХМАО — общепит и фитнес пока не смогут открыться в Югре — предприниматель завершил голодовку, а нефтяник планирует ее начать — площадь лесных пожаров в регионе растет. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:
Александр Моор отправил президенту России список кандидатов на пост главы ХМАО
- Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту России Владимиру Путину список из пяти кандидатов на должность губернатора ХМАО. Из них глава государства должен будет отобрать трех, из которых в сентябре окружной парламент выберет следующего губернатора ХМАО.
В Югре пока не откроются тренажерные залы и предприятия общепита
- Роспотребнадзор ХМАО не принял предложения представителей сферы общепита и фитнес-индустрии, которые позволили бы им работать во время эпидемии коронавируса. Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева заявила, что стороны не смогли договориться по применению документов.
Предприниматель завершил двухмесячную голодовку, а сотрудник нефтяной компании планирует ее начать
- Бизнесмен из поселка Селиярово Евгений Коныгин, который голодал с 5 июня, согласился завершить акцию протеста после переговоров с главой Ханты-Мансийского района Кириллом Минулиным и бизнес-омбудсменом Николем Евлаховым. После консультаций с медиками Коныгин начинает постепенно выходить из голодовки.
- Оператор товарного парка Артем Немолот, который работает в одной из нефтяных компаний, с 5 августа собирается начать бессрочную голодовку из-за долгов по выплате зарплаты.
Площадь лесных пожаров достигла 656 гектаров
- В Югре зафиксирован рост площади горящих лесов. За минувшие сутки она увеличилась почти на 80 гектаров. Площадь действующих лесных пожаров в ХМАО на 4 августа достигла 656 гектаров.
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