04 августа 2020
03 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 5 августа. Югорский бизнесмен завершил голодовку, Путин выберет кандидатов на пост губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, губернатор хмао, табличка
Президенту России отправили список из пяти претендентов на пост губернатора ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Путину отправили список кандидатов на кресло губернатора ХМАО — общепит и фитнес пока не смогут открыться в Югре — предприниматель завершил голодовку, а нефтяник планирует ее начать — площадь лесных пожаров в регионе растет. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:

Александр Моор отправил президенту России список кандидатов на пост главы ХМАО

В Югре пока не откроются тренажерные залы и предприятия общепита

Предприниматель завершил двухмесячную голодовку, а сотрудник нефтяной компании планирует ее начать

  • Бизнесмен из поселка Селиярово Евгений Коныгин, который голодал с 5 июня, согласился завершить акцию протеста после переговоров с главой Ханты-Мансийского района Кириллом Минулиным и бизнес-омбудсменом Николем Евлаховым. После консультаций с медиками Коныгин начинает постепенно выходить из голодовки.
  • Оператор товарного парка Артем Немолот, который работает в одной из нефтяных компаний, с 5 августа собирается начать бессрочную голодовку из-за долгов по выплате зарплаты.

Площадь лесных пожаров достигла 656 гектаров

  • В Югре зафиксирован рост площади горящих лесов. За минувшие сутки она увеличилась почти на 80 гектаров. Площадь действующих лесных пожаров в ХМАО на 4 августа достигла 656 гектаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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