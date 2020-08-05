Больше всего подорожал отдых в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В некоторых регионах России туристические услуги подорожали на 25%. Об этом заявили власти городов.

«Рост цен на туристические услуги в Челябинской области составил 15—25%, в Калининградской — 20%. Тогда как в Твери и Калуге по сравнению с прошлым годом стоимость проживания в гостиницах выросла на 5—20%», — передают «Известия».

В Алтайском крае зафиксирован рост цен на проживание в размере 7-10%, в Самарской области на 7% выросла стоимость пакетных туров. В некоторых регионах заявили, что сохранили прошлогодние прайсы. К таким относятся Краснодарский и Ставропольский края, Иркутская, Мурманская и Костромская области, а также Ханты-Мансийский АО. По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, рост цен на туристические услуги фиксируется повсеместно. Она отметила, что сейчас цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с прайсами лучших отелей Турции и других стран.

При этом эксперты отмечают, что повышение цен — вынужденная мера. Из-за пандемии туристическая отрасль потеряла значительную часть средств. Так, в Иркутской, Тамбовской, Калининградской, Воронежской областях ожидают, что недополучат порядка 50—60% прошлогодних поступлений, а в Приморье — 87%. По мнению специалистов, недополучение субъектами доходов от туризма может негативно повлиять на реализацию местных инфраструктурных проектов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России посчитали цену самого дешевого отдыха на море для россиян. Минимальная стоимость недельного тура на море на двоих в первую неделю августа составляет 24,5 тысячи рублей.

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