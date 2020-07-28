Москва заморозила прожиточный минимум свердловских пенсионеров

В 2021 году свердловским пенсионерам не стоит рассчитывать на «красивую» жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прожиточный минимум свердловских пенсионеров в 2021 году не возрастет, составив 9 311 рублей в месяц. Как сообщил URA.RU председатель комитета свердловского заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин, соответствующий законопроект областной парламент рассмотрит на заседании 4 августа.

«Изменился подход к расчету прожиточного минимума в регионах. Есть федеральная методика, и на ее основе мы должны формировать этот показатель. Отступать от нее недопустимо», — пояснил Вячеслав Погудин, добавив, что до 2020 года законодательство позволяло свердловским депутатам устанавливать региональный прожиточный минимум выше заданного федеральной методикой «потолка». Так, например, на начало 2020 года федеральная цифра составляла 8 962 рубля в месяц, а региональные законодатели установили прожиточный минимум на уровне 9 311 рублей. Отныне спущенный Москвой лимит перепрыгивать запрещено.

После того, как свердловское заксобрание утвердит закон о прожиточном минимуме на 2021 год, документ будет направлен в правительство РФ и Пенсионный фонд России. Если федеральные власти решат увеличить размер прожиточного минимума, областные депутаты должны будут оперативно внести изменения в региональное законодательство.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год устанавливается для определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ «О государственной социальной помощи». Если ежемесячный доход пожилого человека не дотягивает до этой суммы, государство компенсирует разницу за счет бюджета.