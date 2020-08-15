РФ направила Кубе и Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

Российские власти направили Кубе и Никарагуа десять миллионов долларов на проекты реализации питания школьников. Деньги были перечислены в рамках Всемирной продовольственной программе ООН.
«Россия перечислила Всемирной продовольственной программе ООН 10 $ млн на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020—2024 годах», — рассказал ТАСС пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский. В частности, в рамках программы ООН приобретается сельскохозяйственная техника и оплачиваются экспертные консультации местных производителей продовольствия.
Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов. По его словам, расходы на школу возрастают с каждым годом. 1 марта глава государства подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, передает RT.
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