В России предложено увеличить штрафы за курение на рабочем месте

Лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила увеличить штрафы за курение на рабочем месте в десять раз. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Сейчас размер штрафа за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1500 рублей, однако автор инициативы считает такие меры недостаточными для борьбы с нарушениями, особенно с учетом роста популярности электронных сигарет.
«Считаем необходимым: увеличить размер штрафов в 10 раз — до 5 000–15 000 рублей для физических лиц; предусмотреть усиление ответственности для работодателей за систематические нарушения запрета курения на рабочих местах; расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора по фиксации и пресечению подобных нарушений», — говорится в тексте обращения, переданном Лещинской главе Минтруда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ
В письме также отмечается, что курение на рабочих местах негативно сказывается на производительности труда, увеличивает количество больничных и ухудшает психологический климат в коллективе. Лещинская подчеркивает важность комплексного подхода к борьбе с нарушением антитабачного законодательства, включая усиление контроля со стороны надзорных ведомств и ужесточение наказаний для работодателей, которые не обеспечивают соблюдение запретов на курение.
