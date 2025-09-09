В аэропорту Владивостока 350 пассажиров ждут отправки задержанного рейса

В международном аэропорту Владивостока имени В.К. Арсеньева задержан рейс по маршруту Владивосток — Южно-Сахалинск, запланированный к вылету 8 сентября в 14:55 по местному времени. Новый расчетный вылет назначен на 9 сентября в 11:00. Более 350 пассажиров ожидают отправления. Об этом сообщил официальный telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Задержан рейс Владивосток — Южно-Сахалинск, запланированный к вылету 8 сентября в 14.55 (время местное). Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров в период ожидания», — говорится в сообщении прокуратуры. Причины задержки рейсов не раскрываются, но ведомство подчеркивает, что перевозчик обеспечивает предоставление обязательных услуг пассажирам. Кроме того, отмечается, что случаи нарушения прав граждан на момент публикации не зарегистрированы.
По данным прокуратуры, также задержан рейс из Южно-Сахалинска в Курильск, который должен был отправиться 8 сентября. Новый расчетный вылет назначен на 9 сентября в 14:00 по местному времени.
Как ранее писало URA.RU, в ночь на 8 сентября в аэропорту Калуги были установлены временные ограничения. Кроме того, в различных воздушных гаванях по всей стране отмечались задержки рейсов.
