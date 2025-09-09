Контрактники без гражданства смогут получить выплаты до 400 тысяч

Военнослужащие без гражданства, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ или Росгвардией, смогут рассчитывать на единовременные выплаты до 400 тысяч рублей. Такое право они получат наравне с иностранными гражданами, находящимися в зоне спецоперации. Об этом сообщают СМИ.
«Военные без гражданства, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, смогут получить единовременную выплату в размере до 400 000 руб. наравне с иностранными гражданами, находящимися в зоне спецоперации. Проект указа президента, разработанный Минобороны, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект указа президента.
Для получения выплат лица без гражданства должны заключить контракт сроком не менее чем на один год. Исключение составят те, кто на момент подписания договора находился в местах лишения свободы — им деньги не положены. Сейчас базовый размер выплаты составляет 195 тысяч рублей, но для службы в новых регионах и на территории Украины сумма увеличена до 400 тысяч. Закон, разрешивший апатридам служить в армии на неофицерских должностях, вступил в силу 7 июля 2025 года.
Ранее для участников добровольческих формирований, принимавших участие в спецоперации с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года, была предусмотрена возможность получить статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. С 1 сентября 2023 года Минобороны ввело воинские контракты, по которым военнослужащие, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, автоматически получают статус ветерана и право на выплаты.
