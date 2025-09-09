«Ведомости»: первый замглавы Минпромторга станет замом Белоусова

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков в ближайшее время может перейти на должность заместителя министра обороны. Решение о переходе Осьмакова принято, и он будет курировать техническое развитие российской армии. Об этом сообщают сразу несколько источников.
«Для Минобороны такое назначение будет очень хорошим приобретением», — приводит издание «Ведомости» слова источника. Другой собеседник отметил, что рассматривался и вариант ухода чиновника в ВЭБ.РФ с курированием технологического направления, однако эту работу сочли менее активной.
Ранее обсуждались разные карьерные траектории для Осьмакова, включая возможное назначение заместителем председателя ВЭБ.РФ или заместителем главы Минпромторга. Тем не менее, окончательный выбор был сделан в пользу Министерства обороны, поскольку этот вариант подразумевает повышение статуса и прямое подчинение президенту.
У министра промышленности Антона Алиханова и Осьмакова сложились хорошие рабочие отношения, а самого чиновника характеризуют как эффективного и порядочного управленца. В 2024 году Осьмаков также рассматривался в числе кандидатов на пост главы Минпромторга, но после инаугурации президента министром был назначен Антон Алиханов, а Денис Мантуров занял пост первого вице-премьера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.