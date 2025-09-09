Озвучены даты и принципы индексации пенсий в 2026 году

Российские пенсионеры в 2026 году дважды получат повышение страховой пенсии — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, первая индексация будет проведена на уровень фактической инфляции, а вторая — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда, причем ее размер может превысить инфляцию.
«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — рассказал Нилов в интервью агентству ТАСС. Депутат также уточнил, что в январе правительство определит уровень инфляции за предыдущий год, после чего выплаты будут скорректированы. «Если пройдет вторая индексация [в апреле], то тогда очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции», — добавил парламентарий.
Нилов обратил внимание на то, что теперь индексация страховых пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Это стало возможным после внесения изменений в федеральное законодательство. Таким образом, повышение выплат коснется всех получателей страховой пенсии, независимо от статуса занятости.
Кроме того, глава комитета рассказал о сроках повышения других видов пенсионных выплат. Социальные пенсии, как отметил Нилов, традиционно индексируются с 1 апреля. Военные пенсии корректируются отдельно: их размер зависит от индексации должностных окладов военнослужащих. В этом году такая индексация состоится 1 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.