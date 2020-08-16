В Тюмени появились квартиры комфорт-класса за 1,5 млн

ЖК «Преображенский на Московском» состоит из семи многоэтажных домов, образующих большой закрытый двор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Продажи квартир комфорт-класса в ЖК «Преображенский на Московском» в Тюмени начались 17 августа. Об этом сообщает застройщик ЭНКО.

«Старт продаж квартир состоялся 17 августа», — сообщает застройщик. ЖК « Преображенский на Московском» состоит из семи многоэтажных домов, образующих большой закрытый двор. В ЖК будет 2000 квартир от 20 до 71 квадратного метра. Представлены как компактные студии, так и просторные трехкомнатные квартиры.

По словам застройщика, новый жилой комплекс концептуально продолжает ЖК «Преображенский». В новом районе застройщик тщательно продумал безопасность и комфорт жильцов. Предусмотрены детские площадки, места для отдыха, а во дворе не будут останавливаться автомобили.

Цена на студии начинается от 1 млн 430 тысяч рублей. ЖК «Преображенский на Московском» полностью сдадут в 4 квартале 2022 года. Застройщик ЭНКО известен тюменцам благодаря таким проектам, как ЖД «Вертикаль», ЖК «Времена года», ЖР «Айвазовский», ЖК «Шоколад».

Фото: Группа компаний ЭНКО

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