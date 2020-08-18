Смерти пациентов с коронавирусом в ЯНАО продолжаются второй день

Число случаев COVID на Ямале выросло до 12 760 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. За последние два дня это второй летальный исход, зарегистрированный в ЯНАО после долгого затишья.

«В Новом Уренгое, к сожалению, скончался мужчина 51 года. Он поступил в больницу с диагнозом пневмония, подтвердился коронавирус. Заболевание протекало тяжело, две недели пациент находился на искусственной вентиляции легких», — сообщила глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, болезнь у мужчины сопровождалась хроническими заболеваниями, которые осложняли течение. Врачам не удалось спасти пациента.

Общее число жертв коронавируса в ЯНАО выросло до 84 человек. Предыдущая смерть была зафиксирована днем ранее. До этого заболевшие ямальцы не умирали неделю — с 11 августа, когда за сутки скончались сразу три человека.

Также за минувший день в округе коронавирусом заболели 72 жителя. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где обнаружено 39 случаев. Еще восемь человек заразились в Ноябрьске, четыре — в Салехарде, по три — в Губкинском и Лабытнанги. Еще 10 случаев выявили на месторождениях среди вахтовиков. Всего в ЯНАО подтверждено 12 760 случаев коронавируса. 11 950 пациентов вылечились, 308 на данный момент госпитализированы.

В настоящий момент ЯНАО находится на втором этапе снятия карантина по коронавирусу. Власти постепенно отменяют введенные запреты, однако общий режим ограничений продлен до 31 августа. Вместе с тем коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе превышает 0,9. Это значит, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ЯНАО сейчас должен находиться лишь на первом этапе отмены карантина.