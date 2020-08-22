Минздрав: в анализах Навального нашли алкоголь и кофеин

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В моче Алексея Навального не нашли ядов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому после отравления

Результаты анализов блогера Алексея Навального обнародовал минздрав Омской области. Медики нашли алкоголь и кофеин в его организме.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», — пишет омский областной минздрав на своей странице «Вконтакте». Насколько высокое содержание веществ было в анализах Навального не сообщается.

В МВД уже предположили, как Навальный мог отравиться. Следователи предположили, что яд мог находиться на пластиковом стаканчике, из которого пил блогер. Сейчас Навальный доставлен в Германию. Его состояние стабильное, пишет Nation news. РИА «Новости» в своем telegram-канале уточнили, что транспортировка блогера в Берлин стоила дорого. Деньги на это дали частные лица.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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