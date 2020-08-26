26 августа 2020

Курганские школы начнут работать несмотря на претензии МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, класс, каникулы, школа, школьная парта, пустой класс
В школах Курганской области приступили к устранению нарушений, выявленных сотрудниками МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во многих школах Курганской области, в которых сотрудники МЧС выявили нарушения пожарной безопасности, успеют устранить недостатки к 1 сентября. В остальных заведениях учебный год также начнется своевременно, сообщили URA.RU в региональном департаменте информационной и внутренней политики со ссылкой на департамент образования.

«В настоящее время разрабатываются планы по устранению выявленных замечаний по пожарной безопасности. Большинство из них будут сняты до 1 сентября», — заявили в ведомстве. В нескольких школах могут не успеть устранить нарушения к началу учебного года, так как для этого требуются финансовые вложения. «Образовательный процесс здесь будет организован с усилением внимания к пожарной безопасности», — сообщили региональные власти.

По данным департамента образования, во всех образовательных организациях в начале учебного года проведут инструктаж по пожарной безопасности. Кроме того, будут организованы учебно-тренировочные мероприятия для детей и учителей, которые на практике отработают вопросы эвакуации и действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

27 августа начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский заявил, что 113 школ региона не соответствует требованиям пожарной безопасности. Сотрудники ведомства выявили в них проблемы с путями эвакуации и пожарными сигнализациями. Лидерами по количеству нарушений стали Шадринск и Курган.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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