26 августа 2020
25 августа 2020

Больше сотни курганских школ признали опасными

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Землянский.мчс необр
О проблемах с пожарной безопасностью в школах рассказал начальник областного МЧС Юрий Землянский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 113 школ не соответствует требованиям пожарной безопасности. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний момент, не принято 113 школ, что составляет 17% от общего количества, которые были представлены для приемки», — рассказал Землянский. Он отметил, что на фоне других субъектов России, Курганская область выделяется в лучшую сторону.

По словам начальника регионального МЧС, больше всего школ с нарушениями пожарной безопасности обнаружили в Шадринске и Кургане. В данных образовательных учреждениях выявили проблемы с путями эвакуации и пожарными сигнализациям. Землянский отметил, что руководители школ, которые не принял Госпожнадзор, сами решают, начинать ли в них учебный год или сначала исправить ситуацию. Школы будут повторно проверять специальные комиссии.

Данная пресс-конференция была первой встречей с журналистами нового начальника ГУ МЧС России по Курганской области Юрия Землянского. Он вступил в должность 1 июля. С мая он руководил управлением в статусе врио.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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