Больше сотни курганских школ признали опасными

В Курганской области 113 школ не соответствует требованиям пожарной безопасности. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодняшний момент, не принято 113 школ, что составляет 17% от общего количества, которые были представлены для приемки», — рассказал Землянский. Он отметил, что на фоне других субъектов России, Курганская область выделяется в лучшую сторону.
По словам начальника регионального МЧС, больше всего школ с нарушениями пожарной безопасности обнаружили в Шадринске и Кургане. В данных образовательных учреждениях выявили проблемы с путями эвакуации и пожарными сигнализациям. Землянский отметил, что руководители школ, которые не принял Госпожнадзор, сами решают, начинать ли в них учебный год или сначала исправить ситуацию. Школы будут повторно проверять специальные комиссии.
Данная пресс-конференция была первой встречей с журналистами нового начальника ГУ МЧС России по Курганской области Юрия Землянского. Он вступил в должность 1 июля. С мая он руководил управлением в статусе врио.
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