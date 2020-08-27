Курганского губернатора Вадима Шумкова в протестном городе увидят избранные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу посетит Шадринск, который называют самым протестным городом региона. Местные власти пытаются обезопасить главу региона от встреч с оппозиционерами. Об этом URA.RU рассказали источники.

«Не все, кто хотел бы пообщаться с Шумковым, смогут это сделать. Говорят, [глава города Виктор] Ермишкин составил список приближенных к себе депутатов. Только они смогут принять участие в беседе с губернатором», — отметил один из инсайдеров.

Политическая обстановка в городе нестабильная, чувствуется напряжение, отметил еще один источник: «Штаб одной из партий размещается в администрации города. Они используют технику, площади мэрии. Недавно этим фактам возмутились представители оппозиции, они пришли с претензиями, так дело чуть до драки не дошло».

По его мнению, приезд губернатора — это показатель того, что власть намерена услышать конфликтующие стороны и разобраться. Но, если на встречу попадут только избранные, конфликт рискует разгореться с новой силой.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU так прокомментировали визит губернатора: «Во время рабочего визита в Шадринск губернатор посетит объекты капитального строительства. Все, кто хотел встретиться с губернатором, с ним встретятся, в том числе [представитель ЛДПР] Александр Андрюков и [представитель КПРФ] Александр Бухаров».

Оппозиционеры Андрюков и Бухаров подтвердили URA.RU, что их пригласили на встречу с Шумковым. Бывший спикер Шадринской гордумы Анатолий Черных заявил, что не собирался встречаться с главой региона — у него суд в Кургане. Представитель «СР» Леонид Коробицын ответил, что не планировал встречу с губернатором.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Курган назвал Шадринск «электорально значимой территорией». В середине августа полпред президента в УрФО Николай Цуканов признал Шадринск одним из очагов конфликтности на выборах в округе.