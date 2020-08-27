27 августа 2020
26 августа 2020

В ЯНАО третий день подряд заболеваемость COVID близка к минимуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус подтвердился у 47 ямальцев и вахтовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в ЯНАО подтвердился у 47 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID. Таким образом, уже третьи сутки число вновь заболевших в регионе не превышает 50 человек.

«Выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, — сообщается в сводке оперштаба. — 36 новых случаев COVID-19 — в населенных пунктах ЯНАО». Наибольшее число вновь заболевших — в крупных городах: Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске (по 9 человек).

Выздоровели за сутки 126 человек, в больницах остаются 232 пациента. Восемь из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, четверо — на ИВЛ. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 13269 случаев коронавируса, выздоровело за весь период 12930 пациентов. В лабораториях округа проведен 476 291 тест на COVID.

В настоящее время ЯНАО находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Общий карантин действует до 31 августа, а уже 1 сентября учебные заведения округа начнут работу в обычном режиме. Ранее губернатор Дмитрий Артюхов обещал снять ограничения с ресторанов, кафе и столовых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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