В Гидрометцентре объяснили жару на Урале после аномальных холодов

Высокая температура на Урале может стоять несколько дней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жаркая погода после холодной недели в уральских регионах связана с выносом воздуха из Центральной Азии. Об этом в разговоре с URA.RU заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Первые недели августа на Урале температура находилась в районе +10…+15 градусов, шли дожди. А к выходным 29—30 августа воздух прогрелся до +30 градусов. «Заморозки были из-за изотоков сухого воздуха с севера: в сухом воздухе температура меняется очень быстро. А жаркая погода связана с тем, что происходит вынос воздуха с Казахстана и Центральной Азии», — сообщила Макарова.

Специалист Гидрометцентра напомнила, что на Урале резко-континентальный климат, поэтому жаркая погода после заморозков — нормальное явление. А высокая температура может стоять несколько дней. «Ничего катастрофического в этом нет, все в рамках климатической нормы», — отметила собеседница URA.RU.

Ранее климатолог Владимир Семенов сообщал, что летние аномальные холода на Урале и аномально теплая погода в полярных регионах России могут следствием глобального потепления.

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