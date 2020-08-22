Климатолог предрек России постоянные погодные аномалии

Аномальный холод летом связан с глобальным потеплением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летние аномальные холода на Урале и аномально теплая погода в ряде полярных регионов России могут быть следствием глобального потепления. Этим с URA.RU поделился заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов. По его прогнозу, с течением времени стабильной погоды практически не останется — погодные аномалии станут появляться все чаще.

«Устойчивая аномально холодная или теплая погода, перемежающаяся в регионах России, связана со стационированием планетарной волны. Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — объяснил эксперт. Примером такого явления можно назвать «бабье лето», то есть резкое потепление после холодной осени. Однако в последнее время, как отметил Семенов, волны «застывают» и в летний сезон.

«Некоторые исследования показывают, что такие волны чаще проявляются в более теплом климате. Это заставляет предположить, что явление стало происходить в последнее время чаще из-за глобального потепления», — рассказал Семенов. По словам эксперта, сейчас есть достаточно обоснованные гипотезы, согласно которым из-за глобального потепления циркуляция воздуха будет более медленной, а «стоячие» волны — частыми. «В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми», — объяснил климатолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 2020 год особенным, потому что климатологи наблюдали «экстра-аномальную» погоду, пишет RNS . Он добавил, что с начала года было побито множество температурных рекородов.

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