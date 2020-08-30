В ЯНАО оставят дистант для одной категории учеников

Для ямальских студентов-заочников оставят удаленную форму учебы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса, сохранится в ЯНАО для студентов-заочников местных колледжей и техникумов. Такой сценарий допустила глава окружного департамента образования Марина Кравец, отвечая на вопросы ямальцев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

«Возможно, сохранится формат дистанционного обучения для студентов-заочников, так как это сейчас очень широко используется в учреждениях среднего профессионального образования», — пояснила Кравец. Она уточнила, что, несмотря на все предпосылки, депобразования еще обсудит этот вопрос. Школьники, воспитанники детсадов и студенты-очники, по словам Кравец, начнут учиться в традиционном формате с соблюдением мер безопасности.

На чрезмерно жесткие условия выхода с каникул пожаловались родители ямальских школьников и студентов. Они заявили, что в некоторых учебных заведениях детям пригрозили не допустить их до занятий, пока они не предоставят справки об отсутствии коронавируса у родителей. Во время прямого эфира Кравец отметила, что школьникам и студентам такие справки не нужны и требования учреждений несправедливы.

В начале августа губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в школах округа не будет дистанта. Он допустил, что по возможности для учеников проведут торжественные линейки. Позднее депобразования ЯНАО утвердил ряд правил, по которым должны заниматься в школах и колледжах. Источники URA.RU, однако, высказывали опасения, что к середине сентября учеников вновь отправят на дистанционку.