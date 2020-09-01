Путин наградил орденом губернатора, идущего на выборы

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева государственным орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом URA.RU рассказал собственный источник.
Награду от президента Кондратьев получил 1 сентября, в день своего 50-летия. В поздравительной телеграмме Путин пожелал губернатору здоровья. «Уверен, что ваши высокие деловые качества и солидный опыт будут и впредь востребованы в интересах социально-экономического развития региона, благополучия людей», — говорится в поздравлении главы РФ. Получить комментарий пресс-службы администрации губернатора URA.RU не удалось: на звонки журналиста никто не ответил.
Пост губернатора Краснодарского края Кондратьев занимает с сентября 2015 года. Ранее он был заместителем управляющего делами президента. 4 июля 2020 года губернатор подал документы для участия в выборах на пост главы региона, назначенных на единый день голосования 13 сентября. Кандидатуру Кондратьева поддержал президент. «Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста, качество работы практически по всем направлениям меняется, меняется к лучшему. И, повторяю, набранные темпы дают все основания для того, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно», — объяснил свою позицию Путин. Кондратьев был зарегистрирован кандидатом в губернаторы в числе еще пяти претендентов.
Орден «За заслуги перед Отечеством» — не первая государственная награда Кондратьева. В 2017 году он был награжден орденом Александра Невского за трудовые успехи, активную общественную позицию и многолетнюю работу. Также у него есть медаль Следственного комитета РФ. Вениамин Кондратьев женат, его супруга — акушер-гинеколог. Кондратьевы воспитывают сына и дочь.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.