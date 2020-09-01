Путин наградил орденом губернатора, идущего на выборы

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кондратьев вениамин
В день 50-летия Вениамин Кондратьев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева государственным орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом URA.RU рассказал собственный источник.

Награду от президента Кондратьев получил 1 сентября, в день своего 50-летия. В поздравительной телеграмме Путин пожелал губернатору здоровья. «Уверен, что ваши высокие деловые качества и солидный опыт будут и впредь востребованы в интересах социально-экономического развития региона, благополучия людей», — говорится в поздравлении главы РФ. Получить комментарий пресс-службы администрации губернатора URA.RU не удалось: на звонки журналиста никто не ответил.

Пост губернатора Краснодарского края Кондратьев занимает с сентября 2015 года. Ранее он был заместителем управляющего делами президента. 4 июля 2020 года губернатор подал документы для участия в выборах на пост главы региона, назначенных на единый день голосования 13 сентября. Кандидатуру Кондратьева поддержал президент. «Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста, качество работы практически по всем направлениям меняется, меняется к лучшему. И, повторяю, набранные темпы дают все основания для того, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно», — объяснил свою позицию Путин. Кондратьев был зарегистрирован кандидатом в губернаторы в числе еще пяти претендентов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» — не первая государственная награда Кондратьева. В 2017 году он был награжден орденом Александра Невского за трудовые успехи, активную общественную позицию и многолетнюю работу. Также у него есть медаль Следственного комитета РФ. Вениамин Кондратьев женат, его супруга — акушер-гинеколог. Кондратьевы воспитывают сына и дочь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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